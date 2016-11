29.11.2016 10:52

Lords Of Black: Queen-Coversong 'Innuendo' im Stream

Coverten Queen: Lords Of Black

LORDS OF BLACK, die Band des Richie Blackmore's RAINBOW-Sängers Ronnie Romero, hat sich an QUEENs Nummer 'Innuendo' gewagt und stellt unten ihre Version des Tracks im Stream vor. Am 18. März haben die Melodic-Progger ihr zweites Album "II" via Frontiers Music veröffentlicht, bei dessen Aufnahmen auch das 'Innuendo'-Cover entstand.

Viel Spaß beim Anhören!