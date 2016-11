29.11.2016 10:39

Stone Sour: "Come What(ever) May"-Jubiläumsedition erscheint Mitte Dezember

STONE SOUR feiern das zehnjährige Jubiläum ihres Albums "Come What(ever) May" mit einer Deluxe-Anniversary-Edition, die am 16. Dezember als Doppel-LP in schwarz und gold in die Läden kommt. Zusätzlich könnt ihr die Wiederveröffentlichung auch downloaden oder streamen. Als kleinen Anheizer stellen Corey Taylor und Co. unten eine bisher ungehörte Akustik-Version ihres Tracks 'Zzyzx Rd.' vor. Die Jubiläumsedition des Albums wurde neu gemastert und enthält als Bonus rare Songs und B-Seiten.



Die "Come What(ever) May: Deluxe 10th Anniversary Edition"-Tracklist:

LP 1

Seite A

01. 30/30-150

02. Come What(ever) May

03. Hell & Consequences

04. Sillyworld

05. Made Of Scars

06. Reborn

Seite B

01. Your God

02. Through Glass

03. Socio

04. 1st Person

05. Cardiff

06. Zzyzx Rd.

LP 2

Seite A

01. Though Glass (Live Acoustic) *

02. Wicked Game (Live Acoustic) *

03. Wild Horses (Live Acoustic) *

04. Cardiff (Acoustic) *

05. Zzyxx Rd. (Acoustic) *

Seite B

01. Suffer

02. Fruitcake

03. Freeze Dry Seal

04. The Day I Let Go

05. The Frozen

* bisher unveröffentlicht