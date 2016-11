28.11.2016 16:39

Dream Theater: "The Astonishing" erscheint als Roman

DREAM THEATER werden die Hintergrundgeschichte ihres Konzeptalbums "The Astonishing" als Roman veröffentlichen und haben als Autoren bereits Peter Orullian bekanntgegeben. Der Schriftsteller schrieb das Buch in enger Zusammenarbeit mit Gitarrist John Petrucci, der die Idee zu "The Astonishing" hatte. Voraussichtlich im Frühling 2017 soll der Roman erscheinen. Weitere Infos findet ihr an dieser Stelle.