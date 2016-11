28.11.2016 14:59

Bavarian Stoned Fest: Gewinnt 2x2 Freikarten

Am 9. Dezember in Weiden: das Bavarian Stoned Festival

Am 9. Dezember findet im Salute-Club in Weiden (Weingasse 5) das Bavarian Stoned Fest statt, bei dem mit RADIO HAZE, WUCAN und WEDGE drei Bands ab 20:00 Uhr die Bühne rocken werden. Einlass ist ab 19:00 Uhr, die Tickets bekommt ihr im VVK für schlappe 16 Euro (plus Gebühren) an dieser Stelle. Bei Facebook findet ihr alle Infos zur Veranstaltung.



Wir verlosen für das Bavarian Stoned Fest am 9. Dezember 2x2 Freikarten. Wenn ihr live dabei sein wollt, schickt bis zum 7. Dezember eine Mail mit eurem vollständigen Namen und dem Betreff "Bavarian Stoned Fest" an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen könnt ihr hier nachlesen. Viel Glück!