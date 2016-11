28.11.2016 17:00

Revel In Flesh feiern 'Fortress Of Gloom'-Lyricvideo-Premiere

Ab 2. Dezember in den Plattenläden: "Emissary Of All Plagues"

REVEL IN FLESH präsentieren heute bei uns den Lyric-Clip zu ihrem nagelneuen Song 'Fortress Of Gloom'. Am 2. Dezember veröffentlichen die Death-Metaller aus dem Schwabenland via Cyclone Empire ihr neues Album "Emissary Of All Plagues", auf dem der Track zu finden ist. Die Platte wurde im Studio Vault M. aufgenommen, von Gitarrist Maggesson produziert und von Dan Swanö in seinem Unisound-Studio gemastert. Swanö kommentiert:



"Sowohl die Band als auch ich fühlen, dass dies unsere bislang beste Zusammenarbeit ist! Hinzu kommt für mich persönlich, dass es uns endlich gelungen ist, den ultimativen Schwedentod-Tribute-Gitarren-Sound gefunden zu haben!"



Die "Emissary Of All Plagues"-Tracklist:

01. Emissary of All Plagues

02. Casket Ride

03. Fortress Of Gloom

04. Servants Of The Deathkult

05. Torture Throne

06. The Dead Lives On

07. Lord Of Flesh

08. Sepulchral Passage

09. Dead To This World

10. Doctor Doctor (UFO-Cover)





REVEL IN FLESH sind:



Haubersson – Gesang

Maggesson – Gitarre

Vögtsson – Drums

Herrmannsgard – Gitarre

Götzberg - Bass



Vorhang auf und viel Spaß mit 'Fortress Of Gloom'!