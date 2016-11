28.11.2016 11:10

Five Finger Death Punch: Konzertabbruch in Worcester wegen Familien-Krankheitsfall

Standen ihrem Frontmann bei: Five Finger Death Punch

FIVE FINGER DEATH PUNCH brachen am 25. November ihre Show in Worcester, Massachusetts nach acht Songs ab, da Frontmann Ivan Moody wegen des kritischen Zustands eines Familienmitglieds nicht weitermachen konnte. Mehrere Songs des Abends wurden stattdessen von Bassist Chris Kael gesungen, bevor die Band verfrüht die Bühne verließ. Kael entschuldigte sich beim Publikum:



"Wie ihr seht, ist dies ein sehr emotionaler Abend. Wir haben versucht, für euch eine Show auf die Beine zu stellen, aber manche Dinge sind heftiger, als selbst wir uns vorstellen konnten. Wir müssen jetzt unserem Frontmann beistehen und bei unserem Bruder sein."