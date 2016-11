28.11.2016 10:53

Metallica: 'Here Comes Revenge'-Making-of-Video veröffentlicht

Zeigen die Entstehung von 'Here Comes Revenge': Metallica

METALLICA haben einen Making-of-Clip des Songs 'Here Comes Revenge' online gestellt. Das Video entstand im Frühstadium des Tracks im METALLICA-Headquarter in Kalifornien, als der Song noch den Arbeitstitel "RL72" trug.

'Here Comes Revenge' befindet sich auf dem aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct", das am 18. November erschienen ist und in 57 Ländern Platz 1 der Albumcharts enterte. Viel Spaß mit dem Clip!