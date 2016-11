28.11.2016 10:20

Aversions Crown: 'Ophiophagy'-Lyric-Clip veröffentlicht

Erscheint am 20. Januar: "Xenocide" von Aversions Crown

AVERSIONS CROWN greifen ihrer kommenden Platte "Xenocide" voraus und präsentieren euch den Lyric-Clip zum neuen Song 'Ophiophagy'. Frontmann Mark Poida kommentiert: "Hier ist der erste Vorgeschmack auf das Chaos von "Xenocide". Schwimmt mit dem Groove und schüttelt die Matten."



Am 20. Januar 2017 veröffentlichen die australischen Alien-Metaller ihre Platte via Nuclear Blast. Die "Xenocide"-Tracklist:



01. Void

02. Prismatic Abyss

03. The Soulless Acolyte

04. Hybridization

05. Erebus

06. Ophiophagy

07. The Oracles Of Existence

08. Cynical Entity

09. Stillborn Existence

10. Cycles of Haruspex

11. Misery

12. Odium