25.11.2016 18:57

Burning Point: 'The King Is Dead, Long Live The King'-Video ist online

Feiern heute Album-Release: Burning Point

BURNING POINT packen ihren Clip zu 'The King Is Dead, Long Live The King' vom kommenden Album "The Blaze" aus. Der neue Langspieler der Finnen um Frontfrau Nitte Valo (ex-BATTLE BEAST) erscheint heute via AFM.



Die "The Blaze"-Tracklist:



01. Master Them All

02. Time Has Come

03. Incarnation

04. My Spirit

05. The Lie

06. Dark Winged Angel

07. Chaos Rising

08. Lost In Your Thoughts

09. Things That Drag Me Down

10. The King Is Dead, Long Live The King