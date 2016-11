25.11.2016 16:21

Destruction geben neue "Europe Under Attack"-Tourdaten bekannt

Starten Europatour Teil II: Destruction

DESTRUCTION werden ihre "Europe Under Attack"-Europatour im kommenden Jahr verlängern und dabei wieder die brasilianischen Thrasherinnen NERVOSA mitnehmen. Fronter Schmier findet:



"Es ist Zeit für "EUROPE UNTER ATTACK PART 2" im guten alten Europa! Nach dem erfolgreichen ersten Teil haben uns viele Fans aus Angst geschrieben, wir hätten sie vergessen: NO WAY! Also bis bald in einem wilden Moshpit, we will CURSE THE GODS together again... FUCK YEAH!"



DESTRUCTION & NERVOSA live:



11.01.17 Freiburg - Crash

12.01.17 Osnabrück - Bastard Club

13.01.17 Berlin - Slaughterhouse

25.01.17 AT-Wien - Viper Room

27.01.17 Leipzig - Hellraiser

28.01.17 Wlfsburg - Kulturzentrum Hallenbad

06.02.17 CH-Solothurn - Kofmehl