25.11.2016 16:08

Metallica: Photobombing-Video vom Fan-Event ist online

Meister des Photobombings: Metallica

METALLICA nahmen einige ihrer Anhänger beim Fan-Event in Berlin ein bisschen auf den Arm: Während die Fans möglichst true für Fotos vor einem METALLICA-Banner posierten, schlich sich die Band heimlich ins Bild, was die "Photobombing"-Opfer erst nach dem Knipsen bemerkten. Ein Video der Aktion könnt ihr auf der Seite von Circus Halligalli bewundern. Das Fan-Konzert aus Berlin wird für alle, die nicht dabei sein konnten, in der Nacht von Sonntag auf Montag (27.11. auf 28.11) ab 0:15 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.