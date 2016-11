25.11.2016 15:57

Firewind: 'Hands Of Time' vom kommenden "Immortals"-Album im Stream

Die neuste Firewind-Single: 'Hands Of Time'

FIREWIND stellen mit 'Hands Of Time' den ersten Track von ihrer nächsten Studioscheibe "Immortals" vor. Gitarrist Gus G. und seine Crew bringen das Album am 20. Januar über Century Media raus und sind froh, nun die erste Kostprobe mit euch teilen zu können. Gus kommentiert:



"Wir wissen, dass es schon längst fällig war, aber endlich können wir einen neuen Song präsentieren! 'Hands Of Time' ist der Opener unseres neuen Albums "Immortals", und ich würde sagen, es ist eine Rückkehr zu einem Sound, den viele unserer Fans sich gewünscht haben. Schnell, melodisch mit fettem Refrain, fetter Produktion, Gitarre-/Keyboardsoli und natürlich einer tollen Leistung unseres neuen Sängers Henning Basse. Viel Spaß!"



Die "Immortals"-Tracklist:



1. Hands Of Time

2. We Defy

3. Ode To Leonidas

4. Back On The Throne

5. Live And Die By The Sword

6. Wars Of Ages

7. Lady Of 1000 Sorrows

8. Immortals

9. Warriors And Saints

10. Rise From The Ashes