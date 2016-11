25.11.2016 14:21

Krokus: "Big Rocks"-Album kommt im Januar

Huldigen auf "Big Rocks" ihren Vorbildern: Krokus

KROKUS haben für den 27. Januar 2017 die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Big Rocks" via Century Media angesetzt. Auf der Platte zollen die Schweizer ihren musikalische Vorbildern wie LED ZEPPELIN, QUEEN, THE WHO, STEPPELWOLF, THE ROLLING STONES, Neil Young, Bob Dylan uvm. Tribut, indem sie neue Versionen diverser Klassiker wie 'Born To Be Wild' oder 'My Generation' präsentieren. 13 der 14 Albumtracks sind Coversongs, außerdem gibt es eine Neuaufnahme des KROKUS-Stücks 'Backseat Rock N' Roll'. Als Vorgeschmack veröffentlichen die Hardrocker heute die erste digitale Single 'House Of The Rising Sun', über die Bassist/Produzent Chris Von Rohr sagt:



"Zum ersten Mal stolperte ich in den wilden Sechzigern über diesen Song. Ich lag auf meinem Bett und hörte plötzlich tausend Engelsstimmen singen."