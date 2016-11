25.11.2016 13:30

Child: Gewinnt drei "Blueside"-Vinyl zur Veröffentlichung

Seit heute zu haben: "Blueside" von Child

CHILD bringen heute ihr Album "Blueside" über das Label Kozmik Artifactz in Umlauf. Die Australier spielen eine innovative Mischung aus Doom-Metal und Blues, schaut euch am besten weiter unten das Video zu 'Blueside Of The Collar' an, um einen ersten Eindruck zu bekommen, und surft auf der Facebook-Seite der Jungs aus Down Under vorbei!



Wollt ihr euer Glück versuchen und eines von drei schicken "Blueside"-Vinyl abstauben? Dann nehmt an unserem Gewinnspiel teil und schickt bis zum 16. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Child", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier entlang. Wir drücken die Daumen!