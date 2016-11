25.11.2016 13:11

The Legendary: 'Half A Devil'-Video ist online

Bringen im Frühling ihren Erstling raus: The Legendary

THE LEGENDARY legen euch mit dem neuen Video zu 'Half A Devil' schon mal ihr kommendes Album "Let's Get A Little High" ans Herz, das im Frühling 2017 in die Plattenläden kommt. Fans von GUNS N' ROSES, LED ZEPPELIN und QUEENS OF THE STONE AGE sollten die Heavy-Rocker aus München unbedingt antesten und auf ihrer Homepage vorbeischauen.



Viel Spaß mit 'Half A Devil'!