25.11.2016 11:13

Nightwish zeigen 'Stargazers'-Live-Video

Brachten 'Stargazers' zurück in die Setlist: Nightwish

NIGHTWISH präsentieren einen weiteren Clip von ihrer Live-DVD "Vehicle Of Spirit", die am 16. Dezember via Nuclear Blast erscheint. Mitgeschnitten wurden dafür die beiden Konzerte in der Londoner Wembley Arena und im Ratina Stadion von Tampere. Auf einer Bonus-Disc seht ihr weitere Live-Eindrücke von verschiedenen Konzerten der NIGHTWISH-Tour 2015-2016.



Viel Spaß mit 'Stargazers'!