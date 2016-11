25.11.2016 11:01

Nailed To Obscurity: 'King Delusion'-Video ist online

Das neue Nailed-To-Obscurity-Album: "King Delusion"

NAILED TO OBSCURITY packen für euch den neuen Clip zum Titeltrack ihrer nächsten Scheibe "King Delusion" aus. Das Video entstand unter der Regie von Dirk "Pixeleye" Behlau. Aufgenommen wurde der Langspieler mit Produzent V. Santura (TRIPTYKON) im Woodshed Studio, das nebenstehende Cover-Artwork stammt von Santiano Caruso. Am 3. Februar 2017 veröffentlichen die Melodic-Deather ihre Platte via Apostasy Records.



Die "King Delusion"-Tracklist:



01. King Delusion

02. Protean

03. Apnoea

04. Deadening

05. Memento

06. Uncage My Sanity

07. Devoid

08. Desolate Ruin