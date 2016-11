25.11.2016 10:48

In Flames: "Battles" in den internationalen Albumcharts

IN FLAMES gelang mit ihrem aktuellen Album "Battles" der Sprung in die internationalen Albumcharts In Europa landete die am 11. November erschienene Scheibe sogar vier Mal in den Top 10:



#2 Schweden

#3 Finnland

#7 Deutschland

#8 Österreich



Außerdem erklommen IN FLAMES in den USA Platz 2 der Metal-Charts, Platz 5 in den Independent Rock Charts und Platz 8 der Top Rock Charts. Herzlichen Glückwunsch!



Im März 2017 geht es für die Schweden auf zu einer Tour in kleinen aber spektakulären Locations wie Kirchen und Theatern:



22.03.17 Berlin - Admiralspalast

23.03.17 Bochum - Christuskirche

24.03.17 Offenbach - Capitol

26.03.17 München - Freiheiz

31.03.17 CH-Zürich - Theatre 11