25.11.2016 10:31

Ritchie Blackmore's Rainbow: 'Spotlight Kid'- und 'Black Night'-Live-Videos sind online

"Memories In Rock": Ritchie Blackmore's Rainbow-Shows auf DVD

Ritchie Blackmore's RAINBOW veröffentlichen zwei weitere Clips von ihrer Live-DVD "Memories In Rock - Live In Germany": Diesmal könnt ihr euch 'Spotlight Kid' und 'Black Night' anschauen. Im Juni spielte Blackmore mit seiner neuen RAINBOW-Inkarnation in Bietigheim bei Stuttgart und auf der Lorelei, seit dem 18. November könnt ihr euch die Shows als DVD oder Blu-ray + 2CD zulegen.



Das Line-up:



Ritchie Blackmore - Gitarre

Ronnie Romero - Gesang

David Keith - Drums

Bob Nouveau - Bass

Jens Johansson (Keyboards)

Candice Night (Backling Vocals)

Lady Lynn (Backing Vocals)



Die "Memories In Rock"-Tracklist:



CD Disc 1

01. Highway Star

02. Spotlight Kid

03. Mistreated

04. 16th Century Greensleeves

05. Since You Been Gone

06. Man On The Silver Mountain

07. Catch The Rainbow

08. Difficult To Cure (Beethoven's Ninth)

09. Perfect Strangers

10. Stargazer

CD Disc 2

11. Long Live Rock 'N' Roll

12. Child In Time / Woman From Tokyo

13. Black Night

14. Smoke On The Water