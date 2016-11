25.11.2016 10:13

Battle Beast: "Bringer Of Pain"-Album erscheint am 17. Februar, Trailer veröffentlicht

Wieder zurück: Battle Beast mit "Bringer Of Pain"

BATTLE BEAST bringen am 17. Februar 2017 ihre neue Platte "Bringer Of Pain" in die Läden. Der zehn Tracks umfassende Langspieler wurde in den JKB Studios von Keyboarder Janne Björkroth aufgenommen, der "Bringer Of Pain" auch produzierte und gemeinsam mit Viktor Gullichsen und Mikko Karmila mischte. Das Mastering übernahm Karmila allein. Zum ersten Mal ist auf dem Album Neu-Gitarrist Joona Björkroth zu hören. Im Anschluss seht ihr den ersten Trailer, live könnt ihr BATTLE BEAST am 27.12 bei der Dynamite Night in Crailsheim erleben.