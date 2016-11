24.11.2016 19:44

Black Star Riders: Erster "Heavy Fire"-Trailer veröffentlicht

Erscheint im Februar: "Heavy Fire" von den Black Star Riders

Die BLACK STAR RIDERS zeigen euch heute den ersten Trailer zu ihrem kommenden Album "Heavy Fire". Veröffentlichen werden die Hardrocker den Langspieler im Februar 2017 via Nuclear Blast. Frontmann Ricky Warwick verrät über den Songwriting-Prozess:



"Damon Johnson (g.) und ich arbeiten wirklich gut miteinander. Wir trafen uns im Haus unseres Managers in Südkalifornien - er war für eine Woche weg, deshalb flog Damon von Nashville und ich fuhr von mir zu Hause in LA dorthin und wir hingen dort eine Woche lang ab. Ich habe eine Menge Ideen und Lyrics gebracht und Damon hat auch einige Dinge dazu beigetragen. Am Ende von diesen vier oder fünf Tagen hatten wir dann zehn oder zwölf solide Songs zusammen, was wirklich toll war. Wir arbeiten sehr schnell zusammen, weil wir stets sehr gut vorbereitet sind und weil wir immer sehr individuell schreiben."



Die "Heavy Fire"-Tracklist:



1. Heavy Fire

2. When The Night Comes In

3. Dancing With The Wrong Girl

4. Who Rides The Tiger

5. Cold War Love

6. Testify Or Say Goodbye

7. Thinking About You Could Get Me Killed

8. True Blue Kid

9. Ticket To Rise

10. Letting Go Of Me