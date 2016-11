24.11.2016 13:04

"Bad Santa 2": Gewinnt zwei Fanpakete mit Freikarten und "Bad Santa"-DVD zum Kinostart

Ab heute im Kino: "Bad Santa 2"

Ab heute, dem 24. November, läuft der Film "Bad Santa 2" mit Billy Bob Thornton, Tony Cox und Kathy Bates in den Kinos. Schaut euch unten einen Trailer an, um mehr zu erfahren, oder surft bei Facebook vorbei. Darum geht es in dem etwas anderen Weihnachtsfilm:



Angetrieben von billigem Whisky und Gier möchte Willie mit seinem Kumpan Marcus (TONY COX) am Weihnachtsabend eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Chicago ausrauben. Wieder mit von der Partie ist der mollige und drollige Thurman Merman (BRETT KELLY), ein 125 Kilo schwerer Sonnenschein, der es als einer der wenigen schafft, ein Stück Menschlichkeit in Willie hervorzubringen. Als sich Willies Mutter Sunny Soke (KATHY BATES), den beiden anschließt, beginnen die Probleme: Während Sunny versucht, die illegale Karriere der Bande anzukurbeln, steht sie deren kriminellen Fähigkeiten leider massiv im Weg. Auch Willies neustes Objekt der Begierde, die kurvige und eher prüde Wohltätigkeitsdirektorin Diane (CHRISTINA HENDRICKS) mit einem Herz aus Gold und einer Libido aus Stahl, sorgt für so manche Komplikation.

Pünktlich zum Kinostart verlosen wir zwei "Bad Santa"-Fanpakete, jeweils bestehend aus zwei Freikarten für "Bad Santa 2" und einer "Bad Santa"-DVD (s. Foto, FSK 16).



Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 1. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Bad Santa", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!