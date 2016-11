24.11.2016 10:51

Foo Fighters: Taylor Hawkins zeigt 'Range Rover Bitch'-Video

Taylow Hawkins' erste Solo-Scheibe: "Kota"

FOO FIGHTERS-Drummer Taylor Hawkins macht euch mit dem Video zu 'Range Rover Bitch' sein Mini-Soloalbum "Kota" schmackhaft. Regie führte bei dem Clip Liam Lynch. Den Songtitel 'Range Rover Bitch' erklärt Hawkins so:



"Ich lebe in Calabasas, in der Nachbarschaft der Kardashians. Wenn ich mir mein Leben anschaue, dann ist es abgesehen von den verrückten Sachen, die wir mit der Band machen, doch ziemlich normal. Ich habe drei Kinder, eine Frau, und jede Woche gehen wir einmal aus. Ich sehe mich dann manchmal hier um und denke: 'Schaut euch nur diese Idioten an, wie bin ich nur einer von ihnen geworden?"



Die "Kota"-Tracklist:



01. Range Rover Bitch

02. Bob Quit His Job

03. Southern Belles

04. Rudy

05. Tokyo No No

06. I've Got Some Not Being Around You To Do Today