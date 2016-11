24.11.2016 10:29

Majesty: "Rebels"-Coversartwork enthüllt

Markiert Majesty 2.0: "Rebels"

MAJESTY zeigen euch nebenstehend das Coverartwork ihrer kommenden Platte "Rebels", die am 3. März 2017 via NoiseArt Records erscheint. Der Langspieler wurde im bandeigenen Studio aufgenommen, Mix und Mastering übernahm Frederik Nordström im Studio Fredman. Frontmann Tarek Maghary kommentiert:



"Wir freuen uns, euch das Artwork unseres neuen Albums "Rebels" vorstellen zu können. Es drückt genau das aus, was MAJESTY 2.0 aussagt. Kämpft für eure Freiheit und lasst euch von niemanden vorschreiben, wie ihr zu leben habt!"



Wenn ihr Fragen zu "Rebels" habt, könnt ihr diese mit dem Hashtag #Rebels in den sozialen Medien der Band zu stellen. In einem der kommenden Albumtrailer wird die Band ausgewählte Fragen beantworten.