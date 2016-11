24.11.2016 10:12

My Sleeping Karma veröffentlichen "Mela Ananda - Live"-Tracklist und Coverartwork

Veröffentlichen ihr erstes Live-Album: My Sleeping Karma

MY SLEEPING KARMA veröffentlichen am 24. Februar 2017 via Napalm Records ihre Scheibe "Mela Ananda - Live" und teilen bereits jetzt das Coverartwork von Sebastian Jerke und die Songtitel mit euch. Der Titel des ersten Live-Albums der Psychedelic-Rocker bedeutet so viel wie "eine Sammlung der Glückseligkeit" und enthält 10 Songs sowie in der Digipak-Version eine Bonus-DVD mit der Band-Doku "Let's Give It A Try" und einer Show, die in Köln für den WDR Rockpalast aufgezeichnet wurde.



Die "Mela Ananda - Live"-Tracklist:



Prithvi

Enigma42

Glow11

Ephedra

Vayu

Akasha

Brahama

Psilocybe

Tamas

Hymn72