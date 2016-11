23.11.2016 20:22

3 Doors Down: Arzt des verstorbenen Gitarristen Matt Roberts verhaftet

Starb an einer Überdosis Medikamente: Matt Roberts

3 DOORS DOWN-Gitarrist Matt Roberts wurde am 20. August tot in einem Hotelzimmer in Wisconsin aufgefunden - er starb an einer Überdosis Medikamente. Nun nahm die Polizei Roberts' Arzt Dr. Richard Snellgrove fest, der dem Musiker laut "Fox 6 News" fünf verschiedene Medikamente verschrieben hatte, darunter Methadon, Hydrocodon und Fentanyl. Matts Vater Darrell Roberts kommentierte den Arrest:



"Es gibt mir keine Genugtuung, dass der Arzt verhaftet wurde. Ich spüre keine Bitterkeit, keine Wut oder ähnliches wegen ihm, aber ich bin mir bewusst, dass dies in der medizinischen Gemeinschaft in den ganzen USA ein ernstes Problem ist."