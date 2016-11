23.11.2016 20:05

Foreigner: 'The Flame Still Burns' Video veröffentlicht

Foreigners neue EP: "The Flame Still Burns"

FOREIGNER präsentieren den Clip zum Titeltrack ihrer EP "The Flame Still Burns", die am 25. November via Rhino Records auf 10-Inch-Vinyl erscheint. Ursprünglich schrieb Mick Jones den Song für den Soundtrack des Films "Still Crazy", in seiner jetzigen Version wurde er von FOREIGNER jedoch noch nie veröffentlicht.



Die "The Flame Still Burns"-Tracklist:



01. The Flame Still Burns

02. Feels Like The First Time

03. Long, Long Way From Home

04. Juke Box Hero (live)