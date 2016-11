23.11.2016 16:09

Sister: "Stand Up, Forward, March!"-Studiovideo veröffentlicht

Auf "Stand Up, Forward, March!"-Tour: Sister

SISTER teasern in einem Video aus dem Studio ihr neues Album "Stand Up, Forward, March!" an, das am 25. November via Metal Blade in die Läden kommt. In dem Clip hört ihr nicht nur neue Musik, sondern könnt auch einen Eindruck der Studioaufnahmen gewinnen und seht kleine Interviews mit den Bandmitgliedern.



SISTER live:



29.11.16 Hannover - Lux

30.11.16 Frankfurt - das Bett

01.21.16 München - Backstage

02.12.16 Burglengenfeld - VAZ Pfarrheim

03.12.16 Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting

09.12.16 CH-Lenzburg - Met-Bar

16.12.16 Berlin - Maze Club