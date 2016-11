23.11.2016 11:59

Cradle Of Filth: Dani Filth spricht über gescheiterte Supergroup mit Volbeat- und Enslaved-Mitgliedern

Bedauert das Scheitern seiner Supergroup: Dani Filth

CRADLE OF FILTH-Frontmann Dani Filth verrät Einzelheiten über seine vermutlich gescheiterte Supergroup TEMPLE OF THE BLACK MOON, die er mit seinen Musikerkollegen Rob Caggiano (VOLBEAT, ex-ANTHRAX), John Tempesta (THE CULT), Ice Dale (ENSLAVED) und King (ex-GORGOROTH) vor einigen Jahren gründete und mit der er sogar ein Album namens "CNT" schrieb. Als Caggiano jedoch bei VOLBEAT einstieg, wurde das Vorhaben auf Eis gelegt. Gegenüber "HMV" berichtet Filth:



"Es ist erst ein paar Jahre her, dass wir es aufnahmen, und es ist ein brillantes Album. Der Arbeitstitel war "CNT (All That's Missing Is You)" - das wäre großartig geworden! Die Drums und der Bass wurden in L.A. aufgenommen. Die Aufnahmen sind immer noch bei der Plattenfirma. Meiner Meinung nach legte Robs Manager das auf Eis, als Rob bei VOLBEAT einstieg, weil er nicht wollte, dass Rob davon abgelenkt wurde, jede Menge Geld zu verdienen, falls das irgendwie Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob das Album jemals veröffentlicht wird. Ich möchte gern, dass DEVILMENT die komplette Scheibe covern, denn das ist vielleicht der einzige Weg, dieses Problem zu lösen. Es war cool, richtig rockig. Eine Mischung aus ANTHRAX und THE CULT, meiner Musik und GORGOROTH mit ENSLAVED-Feeling, und der Typ von DIMMU BORGIR sollte die Keyboards einspielen."