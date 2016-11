23.11.2016 11:26

Amon Amarth: Zweiter "Jomsviking"-Tourteil mit Dark Tranquillity und Omnium Gatherum angekündigt

Touren 2017 weiter durch Europa: Amon Amarth

AMON AMARTH gehen ein zweites Mal auf "Jomsviking"-Kaperfahrt durch Europa. Im Frühling 2017 nehmen die Schweden auf ihre Tour die Kollegen von DARK TRANQUILLITY und OMNIUM GATHERUM mit. AMON AMARTH kommentieren:



"Auf unserer aktuellen Europa-Tour haben wir so viel Spaß, dass wir uns dazu entschlossen haben, zurückzukehren! Wir freuen uns sehr darauf, auch neue Städte zu spielen. Die Shows werden fantastische, Bier-getränkte Heavy-Metal-Nächte. Wir freuen uns, euch verrückte Berserker zu sehen. Zieht euch warm an und bereitet euch vor, um zu kämpfen, zu plündern und eure Hörner zu heben. RAISE YOUR HORNS!"

"Jomsviking"-Tour Teil II:



24.03.17 Erfurt - Thüringenhalle

25.03.17 Köln - Palladium

26.03.17 Ravensburg - Oberschwabenclub

27.03.17 CH-Pratteln - Z7

30.07.17 AT-Innsbruck - Music Hall

31.03.17 AT-Nassfeld - Full Metal Mountain

01.04.17 AT-Linz - Posthof

02.04.17 AT-Graz - Orpheum

04.04.17 Saarbrücken - Saarlandhalle