Kamelot arbeiten 2017 an neuem Album

Werkeln nächstes Jahr am neuen Langspieler: Kamelot

KAMELOT werden sich im kommenden Jahr hauptsächlich dem Schreiben und Aufnehmen eines neuen Langspielers widmen. Keyboarder Oliver Palotai erklärt im untenstehenden Videointerview mit "SpazioRock", dass es darum nur wenige Konzerte der Band geben wird:



"Das wird nicht viel, weil wir an einem neuen Album arbeiten. Wir spielen auf der Kreuzfahrt 70.000 Tons Of Metal und zwei Shows in Amerika. Sonst ist bisher nichts geplant. Wir brauchen Zeit für das Album und wollen uns voll und ganz auf das Songwriting konzentrieren."