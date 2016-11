23.11.2016 10:20

Subway To Sally: Ally Storch ersetzt Geigerin Frau Schmitt

Offizielles neues Bandmitglied bei Subway To Sally: Ally Storch

SUBWAY TO SALLYs bisherige Geigerin Frau Schmitt, die bereits bei den Sommerfestivals ausgesetzt hatte, wird nicht mehr zur Band zurückkehren. Stattdessen übernimmt Ally Storch, die live einsprang, nun ihren Posten. Frau Schmitt erklärt ihre Entscheidung:



"Nun ist einige Zeit vergangen und ich hatte Muße, in Ruhe über einige Dinge nachzudenken. Meine Entscheidung steht fest: Ich werde nicht in die Reihen von SUBWAY TO SALLY zurückkehren. Einige werden enttäuscht sein, das muss ich in Kauf nehmen, andere werden verstehen. Wir hatten 26 Jahre eine schöne gemeinsame Zeit, aber nun muss ich eigene Wege gehen. Ich werde natürlich weiterhin der Musik treu bleiben und hoffe, dem ein oder anderen mit meinen Werken weiterhin Freude bereiten zu können. Des Weiteren habe ich eine Weiterbildung im künstlerisch-begleitenden Bereich aufgenommen. Da lerne ich viel Neues und die Musik bekommt eine neue und andere Bedeutung für mich."



Die Band hat zum Wechsel an der Geige folgendes Statement veröffentlicht:



"Frau Schmitt kehrt zwar nicht auf die Bühne zurück, wird aber immer ein Teil der Band bleiben. Nach so vielen Jahren, so vielen Konzerten und so vielen Erlebnissen ist es ein einschneidender Schritt der Musikerin, der viel Mut erfordert. Ally ist eine gestandene Rockgeigerin, die schon u.a. mit ASP, ASPs VON ZAUBERERBRÜDERN, LETZTE INSTANZ, SCHANDMAUL, HAGGARD und anderen Szenegrößen und natürlich mit ihrem eigenen Solo-Projekt ALLY THE FIDDLE auf der Bühne stand. Ally wurde von Frau Schmitt selbst ausgewählt. Die beiden Musikerinnen sind befreundet und schätzen sich."



Live könnt ihr SUBWAY TO SALLY mit Ally bei den Eisheiligen Nächten erleben. Zusätzlich gehen bei diesen Indoor-Shows ELUVEITIE, LORD OF THE LOST und VROUDENSPIL an den Start:



16.12.16 Gießen - Hessenhalle

17.12.16 Dresden - Alter Schlachthof

11.12.16 Filderstadt, Filharmonie

23.12.16 CH-Pratteln - Z7

26.12.16 Bochum - RuhrCongress

27.12.16 Würzburg - Posthalle

28.12.16 Bielefeld - Ringlokschupen

29.12.16 Bremen - Pier 2

30.12.16 Potsdam - Metropolishalle