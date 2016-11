23.11.2016 10:01

Metallica: Offizielle Videos vom Konzert in Costa Rica veröffentlicht

Rockten am 5. November in Costa Rica: Metallica

METALLICA haben einige Clips von ihrer Show in San Jose, Costa Rica am 5. November online gestellt, das ihr euch weiter unten anschauen könnt. Am 18. November veröffentlichte die Band ihr lang erwartetes Studioalbum "Hardwired...To Self-Destruct", das in 105 Ländern weltweit in den Top 5 der Albumcharts und in 57 Ländern sogar auf dem ersten Platz landete.



Viel Spaß mit den Videos!