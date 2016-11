22.11.2016 18:27

Trivium: "Ember To Inferno"-Origins-Clip Teil 2 ist online

Wird am 2. Dezember wiederveröffentlicht: "Ember To Inferno"

TRIVIUM zeigen euch heute den zweiten Teil ihres "Embers To Inferno"-Origins-Videos. In dem Clip gibt Matt Heafy Einblicke in die Wiederveröffentlichung des Debütalbums "Ember To Inferno", das 2003 erschien. Heafy spricht über die musikalischen Einflüsse der Band vor 13 Jahren und verrät, wie sie sich verändert und die Musik von TRIVIUM geprägt haben. Am 2. Dezember wird "Ember To Inferno" in Zusammenarbeit mit Cooking Vinyl neu aufgelegt. Matt kommentiert: "Noch heute haut es mich immer wieder komplett um, wenn die Leute unsere Songtexte mitsingen, die ich mit 16 Jahren schrieb. Das ist ein unglaubliches Gefühl."