22.11.2016 12:36

Sodom gewinnen Preis der deutschen Schallplattenkritik

SODOM wurden für ihr aktuelles Album "Decision Day" in der Kategorie "Hard & Heavy" mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik geehrt. Folgendes hatte die Jury über den Langspieler zu sagen:



"SODOM zählen neben KREATOR und DESTRUCTION zu den wichtigsten Thrash-Metal-Bands Deutschlands. Ihre frühen Werke beeinflussten halb Skandinavien und die zweite Welle des Black Metal. Mit "Decision Day" kehrt das Ruhrpott-Trio nun zu den Anfängen zurück. Songs wie 'In Retribution', 'Caligula' oder 'Vaginal Born Evil' wirken bei weitem nicht mehr so rumpelig wie das Frühwerk von Tom Angelripper und Co., sie weisen aber eine unglaubliche Aggressivität auf, gepaart mit feinem Verständnis für Melodien. Nach den letzten, starken Veröffentlichungen legen SODOM noch mal einen drauf und beweisen schlappe fünfunddreißig Jahre nach ihrer Gründung, dass sie zu den Großen des Genres gehören."



Tom Angelripper ist angesichts der Auszeichnung beinahe sprachlos und bedankt sich bei allen, die am Erfolg von "Decision Day" beteiligt waren:



"Nach Veröffentlichung des Albums waren wir total überwältigt von den durchweg positiven Resonanzen. Damit hatten wir nicht mehr gerechnet. Absoluter Wahnsinn. Im Vorfeld gab es ja schon unzählige Kritiken von der Fachpresse, Interviews und Titelstories, aber die Meinung unserer treuen Fans war uns genauso wichtig. Wir hatten sie nicht enttäuscht. Sie lieben das neue Album. Aber ohne die Mithilfe unserer Plattenfirma SPV/Steamhammer, die einen grandiosen Job gemacht haben, wäre es wahrscheinlich weniger erfolgreich gewesen. So muss professionelle Promo- und Labelarbeit aussehen. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich auch an unseren Produzenten Corny Rambadt, der alles aus uns rausgekitzelt hat. So ein entspanntes Arbeiten hatten wir schon lange nicht mehr und das Resultat kann sich hören lassen. Besonders mögen wir die druckvolle und authentische Produktion. Aber auch Joe Petagnos spektakuläres Cover hat einiges zum Erfolg beigetragen. Es war für uns eine ganz besondere Ehre, mit ihm zusammen zu arbeiten. Bin überwältigt!"

Herzlichen Glückwunsch, Jungs!



SODOM live:

26.12.16 München - Backstage (Metallic X-Mas)

30.12.16 Bremen - Tivoli

31.12.16 Osnabrück - Bastard Club

07.01.17 CH-Pratteln - Z7 (ELUVEITIE & Friends)

27.01.17 Essen - Zeche Zollverein

08.04.17 AT-Wien - Vienna Metal Meeting