22.11.2016 12:01

Child: 'Blueside Of The Collar'-Video veröffentlicht

Kombinieren Doom mit Blues: Child

CHILD zeigen euch im neuen Clip zu 'Blueside Of The Collar", dass Doom-Metal und Blues durchaus gut miteinander harmonieren. Das australische Trio veröffentlicht am 2. Dezember sein neues Album "Blueside" via Kozmik Artifactz. Frontmann/Gitarrist Mathias Norway kommentiert das neue Video und den Song:



"'Blueside Of The Collar' ist eine Reflektion des Erwachsenwerdens aus einem rhetorischen Blickwinkel. Der Song handelt von der Zeit, als man sich entscheiden musste, welchen Weg man geht und welche Auswirkungen der eingeschlagene Pfad auf jeden einzelnen von uns hatte. Beispielsweise haben wir uns alle für die Musik entschieden, anstatt in einer Fabrik zu arbeiten oder in Kriminalität abzudriften, womit wir ebenfalls konfrontiert wurden, als wir jünger waren. Die erste Zeile des Songs beschreibt einen alten Freund von mir, der einen anderen Weg eingeschlagen hatte. Seine damaligen Entscheidungen holten ihn 30 Jahre später wieder ein und er musste sich vor Gericht dafür verantworten."



Film ab für 'Blueside Of The Collar'!