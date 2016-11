22.11.2016 11:02

Metallica: Lars Ulrich will trotz Trumps Wahlsieg in den USA bleiben

Lars Ulrich (2.v.l.) bleibt den USA erhalten

METALLICA-Drummer Lars Ulrich hatte im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl mit dem Gedanken gespielt, wieder zurück in seine frühere Heimat Dänemark zu ziehen, sollte Donald Trump tatsächlich Präsident der USA werden. Nun, da dies eingetreten ist, schlägt der Schlagzeuger jedoch etwas andere Töne an. Im Interview mit WDR 2, das ihr in der Mediathek hören könnt, erklärt Ulrich, was es mit der Aussage auf sich hatte: "Das war ein Insider-Witz zwischen mir und einer dänischen Zeitung. Aber ich bin sehr glücklich in San Francisco und werde auch dort bleiben, wenn sie mich lassen."