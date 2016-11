22.11.2016 10:41

Steel Panther streamen 360°-Los-Angeles-Show

Streamen ihre Show in L.A.: Steel Panther

STEEL PANTHER zeigen in Zusammenarbeit mit VRLive einen 360°-Virtual-Reality-Live-Stream ihrer Show, die heute, am 22. November um 22:00 Uhr Ortszeit im The Roxy Theatre in Los Angeles stattfindet. Auf steelpantherrocks.com könnt ihr euch die Show ansehen, die wegen der Zeitverschiebung bei uns allerdings erst am 23. November um 7:00 Uhr morgens läuft. Viel Spaß!