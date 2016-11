22.11.2016 10:22

Deicide: Gitarrist Jack Owen ist raus, Mark English kommt

Nahmen einen Line-up-Wechsel vor: Deicide

DEICIDE haben sich von ihrem Sechssaiter Jack Owen getrennt und für ihn den MONSTROSITY-Gitarristen Mark English ins Boot geholt. Ein offizielles Statement der Death-Metaller gab es zu dem Wechsel bisher nicht, lediglich auf ihrer Facebook-Seite tauschten sie English im Line-up ohne jeglichen Kommentar gegen Owen aus. Letzterer stieß 2004 zur Band und spielte auf den Alben "The Stench Of Redemption" (2006), "Till Death Do Us Part" (2008), "To Hell With God" (2011) und "In The Minds Of Evil" (2013).