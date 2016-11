22.11.2016 09:57

Slayer: Erster "Repentless"-Comic erscheint im Januar

Bald auch als Comic: Slayers "Repentless"

SLAYER haben sich mit Dark Horse Comics zusammengetan, um drei Comics zu veröffentlichen, die ein Spin-Off der Geschichte ihrer letzten drei Musikvideos zu 'Repentless', 'You Against You' und 'Pride In Prejudice' sein soll. Am 25. Januar kommt der erste Band in die Läden, der dem Frontcover nach eine ziemlich blutrünstige Story enthält. Die Geschichte stammt von "Metalocalypse"-Autor Jon Schnepp, für die Illustrationen war Guiu Vilanoca ("Twilight Zone") zuständig. Schnepp verrät über die "Repentless"-Comics: "Ich habe eine Geschichte aus Verrat, Hass, Perspektive, Treue, Familie und Mord gewoben."

Auf der Homepage von Dark Horse Comics erfahrt ihr alle Einzelheiten über den ersten Teil der Comicreihe.