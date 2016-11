21.11.2016 20:09

Metallica: "Hardwired...To Self-Destruct" in 57 Ländern auf Platz 1 der Albumcharts

In 105 Ländern in den Top 5: Metallica

METALLICA haben mit ihrem neuen Album "Hardwired...To Self-Destruct weltweit in 57 Ländern die Spitze der Albumcharts erklommen, wie die Band auf ihrer Homepage verkündet. In 75 Ländern landete die Scheibe in den Top 3, in 105 Ländern in den Top 5. METALLICA danken ihren Fans:



"Wir sind überwältigt, mehr als dankbar und wissen es sehr zu schätzen, dass METALLICA-Fans "Hardwired...To Self Destruct" nicht nur weit über unsere Erwartungen hinaus annehmen, wir sind auch stolz, zu sehen, dass Hardrock und Metal 2016 immer noch lebendig sind... FÜR SO VIELE LEUTE! Das war erst der Anfang und es wird noch viel kommen, aber wir wollen euch dafür danken, dass ihr dies zu einem ganz besonderen Moment in METALLICAs Geschichte gemacht habt."



Herzlichen Glückwunsch, Jungs!