21.11.2016 19:53

Killswitch Engage: 'Cut Me Loose'-Video veröffentlicht

Zeigen ihren 'Cut Me Loose'-Clip: Killswitch Engage

KILLSWITCH ENGAGE haben mit den Regisseuren Jeremy Danger und Travis Shinn ein Video zu ihrem Track 'Cut Me Loose' gedreht, das sie euch heute vorstellen. Zu finden ist der Song auf der aktuellen Scheibe "Incarnate", die seit März in den Plattenläden steht. Frontmann Jesse Leach verrät über 'Cut Me Loose':



"Es ist ein wirklich persönlicher Song. Er bezieht sich auf eine Zeit, in der ich Selbstmordgedanken hatte. In dem Song geht es darum, auf dein Leben zurückzublicken, dir über deinen Standpunkt klarzuwerden, und über den Schmerz, den du erfahren hast. Der Songs ist ziemlich düster, wenn ihr das beim Lesen des Textes im Hinterkopf habt."