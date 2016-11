21.11.2016 19:28

Rhapsody: Tour mit Originalmitgliedern zum 20-jährigen Jubiläum

Wieder in Originalbesetzung unterwegs: Rhapsody

RHAPSODY gehen zum 20-jährigen Bestehen in der Originalbesetzung mit Fabio Lione, Luca Turilli, Dominique Leurquin, Patrice Guers und Alex Holzwarth auf "20 Jahre Jubiläums-Abschiedstour". Spielen wird die Combo unter anderem die komplette Scheibe "Symphony Of Enchanted Lands". Luca Turilli kommentiert die Reunion zum Jubiläum:



"Ich bin total aufgeregt und freue mich, Teil dieses einmaligen und besonderen Events zusammen mit Fabio und meinen anderen Freunden sein zu können. Die Tatsache, dass wir Songs wie 'Wings Of Destiny', 'Beyond The Gates Of Infinity' und 'The Dark Tower Of Abyss' spielen werden, die alle zuvor noch nie live performt wurden, wird die beste Art und Weise sein, um unser 20-jähriges Jubiläum zu feiern. Es ist der wohl beste Grund, um sich zum letzten Mal zusammen zu finden. Diese Abschiedstour bedeutet für mich das Ende eines wichtigen Kapitels in meiner Musikkarriere, da ich mich in Zukunft ausschließlich auf meinen Cinematic-Musikstil mit meiner neuen "Luca Turilli's RHAPSODY"-Band und auf andere wichtige Projekte konzentrieren werde. Ihr dürft so ein unglaubliches Ereignis auf keinen Fall verpassen! Es wird das letzte Mal sein, dass ihr mich, Fabio und Alex Holzwarth zusammen die Songs von RHAPSODY performen sehen werdet. Wir warten auf euch alle, um diese wundervollen Emotionen zu teilen und um zusammen unvergessliche Nächte zu kreieren!"



Auf dem Laufenden hält euch die RHAPSODY-Reunion-Facebookseite.