21.11.2016 18:45

Ayreon: Shows mit Mitgliedern von Blind Guardian, Nightwish, Symphony X u.a. im September

Im September live in Tilburg: Ayreon Universe

AYREON-Fans sollten sich den 15. und 16. September 2017 dick im Kalender markieren: An diesen Tagen tritt Mastermind Arjen Lucassen im 013 in Tilburg (NL) mit prominenter Unterstützung auf die Bühne. Marco Hietala und Floor Jansen (NIGHTWISH), Russell Allen (SYMPHONY X), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN), Damian Wilson (THRESHOLD) Tommy Karevik (KAMELOT), und Anneke Van Giersbergen (THE GENTLE STORM) werden unter anderem mit dabei sein. Tickets für das Spektakel gibt es ab dem 24. November um 10:00 Uhr auf ayreon.com/universe. Alle Fans, die sich für den AYREON-Newsletter eingetragen haben, bekommen bereits einen Tag früher die Chance, ihre Karten zu kaufen. Lucassen kommentiert:



"Das ist eine richtige 'Best of AYREON'-Rockshow in einer großen Venue, mit so vielen originalen AYREON-Sängern und Musikern wie möglich. Wir nennen es AYREON UNIVERSE, und wir ihr vielleicht ahnt, ist das ein riesiges Projekt. Wir arbeiten schon seit einem ganzen Jahr mit einem Team an der Umsetzung."



Die bisher bestätigten AYREON UNIVERSE-Stimmen:



* Floor Jansen (NIGHTWISH)

* Russell Allen (SYMPHONY X)

* Damian Wilson (THRESHOLD)

* Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN)

* Tommy Karevik (KAMELOT)

* Marco Hietala (NIGHTWISH)

* Jonas Renkse (KATATONIA)

* Mike Mills (TOEHIDER)

* Anneke Van Giersbergen (THE GENTLE STORM)

* Marcela Bovio (STREAM OF PASSION)

* Irene Jansen

* Robert Soeterboek (STAR ONE)

* Edward Reekers (KAYAK)

* Jan van Feggelen

* Magali Luyten (NIGHTMARE)

* Lisette Marije (SCARLET STORIES)