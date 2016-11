22.11.2016 16:00

Shaman Elephant feiern 'Crystals'-Songpremiere

Bringen ihr erstes Album "Crystals" raus: Shaman Elephant

SHAMAN ELEPHANT enthüllen bei uns den bisher unveröffentlichten Titeltrack ihres kommenden Albums "Crystals" - hört euch den Song unten im Stream an! Die norwegischen Prog-Rocker lassen ihren ersten Studio-Langspieler am 9. Dezember via Karisma Records vom Stapel laufen. Aufgenommen haben die Jungs ihr Debüt im Solslottet Studio mit Produzent Iver Sandøy (u.a. ENSLAVED, SEVEN IMPALE). Mehr über die Psychedelic-Progger findet ihr bei Facebook und Bandcamp heraus, vorbestellen könnt ihr "Crystals" an dieser Stelle.



Die "Crystals"-Tracklist:



1. Crystals

2. Shaman In The Woods

3. I.A.B.

4. Tusco

5. The Jazz

6. Stoned Conceptions



Vorhang auf für den Titeltrack!