21.11.2016 14:40

LKA Baden-Württemberg stellt zwei Millionen illegaler Tonträger sicher

Rund zwei Millionen illegaler Tonträger wurden vom LKA Baden-Württemberg sichergestellt

Das LKA Baden-Württemberg nahm kürzlich einen 60-jährigen Verdächtigen aus dem Raum Esslingen fest, der offenbar zwischen 1,5 und zwei Millionen Raubkopien von Tonträgern hergestellt hatte - darunter Alben von u.a. LED ZEPPELIN, THE ROLLING STONES und THE BEATLES.



Schon im Januar 2016 wurden bei dem Verdächtigen 3000 Kartons mit Raubkopien auf CD, DVD und Vinyl sichergestellt. Bei weiteren Untersuchungen wurden in verschiedenen Lagerhallen insgesamt etwa 8000 Kartons mit illegalen Tonträgern gefunden, die der Beschuldigte in Presswerken in Deutschland und Polen hatte herstellen lassen. Offenbar verkaufte er die Raubkopien auf CD- und Schallplattenmessen sowie im Internet. Derzeit befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft.