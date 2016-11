21.11.2016 12:53

While She Sleeps: "You Are We"-Album kommt im April

WHILE SHE SLEEPS veröffentlichen am 21. April 2017 ihr neues Album "You Are We". Die Scheibe wurde im "The Barn", dem Homestudio der Combo in Sheffield aufgenommen und komplett via PledgeMusic finanziert. "In der Band gab es immer schon diese starke 'Do It Yourself'-Mentalität", erklärt Frontmann Lawrence Taylor. "The Barn war für uns ein sehr wichtiger Ort, wo wir als Freunde zusammenwuchsen, rumhängen und kreativ sein konnten. Es gibt dort das Studio und ein Wohnzimmer, und wir haben genug Platz, um als Band das zu erreichen, was wir uns als Ziel gesetzt haben."



Um euch die Wartezeit etwas zu verkürzen, könnt ihr anschließend das Video zu 'Hurricane' sehen. Viel Spaß!