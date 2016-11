21.11.2016 11:38

Lamb Of God: 'Culling' im Stream

Machen sich fürs Knochenmarkspenden stark: Lamb Of God

LAMB OF GOD streamen ihren Song 'Culling' von der aktuellen EP "The Duke". Der Track wurde schon während der "Wrath"-Sessions (2009) geschrieben, bisher jedoch nicht veröffentlicht. Mit "The Duke" setzen LAMB OF GOD ihrem Fan und Freund Wayne Ford ein Denkmal, der 2015 mit 33 Jahren an Leukämie starb. Frontmann Randy Blythe erklärt:

"Davon abgesehen, dass ich damit diesen Mann ehre, mit dem ich viel zu kurz befreundet sein durfte, will ich, dass die Geschichte von 'The Duke' das Thema Leukämie stärker ins Bewusstsein ruft, besonders den Bedarf an Blut- und Knochenmarkspendern. Es gibt nicht ansatzweise genug registrierte Spender. Knochenmark-Übereinstimmungen sind sehr spezifisch, noch mehr als Blutspenden, und Menschen sterben jedes Jahr an Leukämie und anderen Blutkrankheiten, weil kein passender Spender gefunden wird. Es ist einfach, schmerzlos und gratis, sich zu registrieren - geht auf www.bethematch.org. Ihr könntet jemandem das Leben retten."