21.11.2016 11:19

Black Sabbath: Tony Iommi schließt spätere Einzelshows nicht aus

Tony Iommi (r.) würde weiterhin Einzelshows mit Black Sabbath spielen

BLACK SABBATH-Gitarrist Tony Iommi kann zwar wegen seiner Krebsbehandlung nicht länger auf ausgedehnte Touren gehen, den einen oder anderen Auftritt mit Ozzy Osbourne und Geezer Butler könnte sich der Musiker aber durchaus auch nach der Abschiedstour noch vorstellen.



"Ich will nicht aufhören, Musik zu machen" erklärt Iommi im Podcast "Talk is Jericho". "Für mich ist es jetzt nur mit dem Touren vorbei. Das letzte Konzert wird sehr seltsam sein. Ich weiß nicht, wie die anderen und ich uns dann fühlen werden. Das wird schon merkwürdig. Und danach? Wer weiß? Solange es nicht um eine Welttournee geht, ist bei mir alles in Ordnung. Nur das Reisen setzt mir zu, seit ich krank geworden bin."



Dementsprechend hätte Iommi gegen einige Einzelshows oder Festivalauftritte mit BLACK SABBATH auch nichts einzuwenden: "Ich würde das nicht ausschließen, wenn es sich eines Tages ergäbe. Das ist möglich. Oder vielleicht sogar ein Album. Aber ich weiß nicht, ob das passieren wird."