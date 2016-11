21.11.2016 10:50

Pain Of Salvation: 'Meaningless'-Video veröffentlicht

Starten mit neuem Album ins kommende Jahr: Pain Of Salvation

PAIN OF SALVATION haben einen neuen Song vom kommenden Album "In The Passing Light Of Day" für euch visualisiert: Schaut euch den Clip zu 'Meaningless' an! "Wir sind sehr stolz, das erste Video vom kommenden Album "In The Passing Light Of Day" zu präsentieren", kommentiert die Band und dankt dem Produktionsteam: "Love Fagerstedt, Joakim S. Hammond und die ganze Crew haben unglaubliche Arbeit geleistet. Ihr werdet in dem Video auch einige wundervolle PAIN OF SALVATION-Fans sehen, denen wir besonders herzlich danken wollen!"



"In the Passing Light Of Day" erscheint am 13. Januar 2017 bei InsideOut Music und wurde von Daniel Bergstrand produziert.



Die Tracklist:



01. On A Tuesday

02. Tongue Of God

03. Meaningless

04. Silent Gold

05. Full Throttle Tribe

06. Reasons

07. Angels Of Broken Things

08. The Taming Of A Beast

09. If This Is The End

10. The Passing Light Of Day



Viel Spaß mit 'Meaningless'!